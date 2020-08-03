Задержание группы российских граждан в Белоруссии является предвыборной постановкой действующего президента республики Александра Лукашенко, адресованной западной публике. При этом он рассчитывает, что Москва не будет оказывать масштабного сопротивления, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Что-то пошло не так. Политтехнологи Лукашенко неправильно рассчитали возможности и действия «декабристок» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

- Богдан Анатольевич, как вы оцениваете происходящее? Это недоразумение, чья-то провокация или действительно попытка устроить в Белоруссии беспорядки?

— Я абсолютно убежден, что это провокация, постановка, спектакль, который осуществлен в рамках предвыборной кампании действующего президента Александра Лукашенко. До выборов осталось немного — несколько дней — и, чтобы поднять свой рейтинг в западных областях среди националистически настроенной части населения или по крайней мере среди той части населения, для которой интеграция с Россией не является основной ценностью, он пошел на эту провокацию. А также для того, чтобы убедить Запад в том, что он готов идти против России и что он готов идти на достаточно резкие, радикальные шаги вплоть до ареста российских граждан и даже возможной их выдаче Украине.

- А может ли быть к этому причастна третья сторона? У задержанного политтехнолога Виталия Шклярова, связанного с блогером Сергеем Тихановским, нашли американский дипломатический паспорт. Ряд экспертов, исходя из этого, полагают, что задержание россиян может быть подставой со стороны США с целью вызвать скандал в отношениях Москвы и Минска. Что вы думаете по этому поводу?

— У меня нет информации об американском гражданстве самого Шклярова, я знаю, что его супруга вроде гражданка США. И в связи с этим американцы высказались и потребовали освободить. Но вообще Шкляров не играл особой роли в предвыборном процессе, он просто попал под эту общую гребенку. Репрессивный аппарат бьет по всем.

В реальности же идут задержания. Множество людей сидит в СИЗО, включая основного кандидата и претендента в президенты Виктора Бабарико. Второй конкурент вынужден был бежать в Россию: если бы он остался в Белоруссии, вполне вероятно, что он сейчас тоже находился бы в СИЗО. Также в СИЗО находится Тихановский — супруг Светланы Тихановской, которая сейчас является уже по сути единственным альтернативным кандидатом Александру Лукашенко.

- Не является ли довольно рискованным предприятием задержание граждан России в контексте российско-белорусских отношений? Стоит ли оно того?

— Я думаю, все эти действия также нацелены на то, что Россия не будет оказывать какого-то масштабного сопротивления ввиду зависимости России от Белоруссии в аспекте транзита углеводорода в Европейский союз. Хотя этот транзит в значительной степени уменьшился, все равно он сохраняется и в условиях кризиса, общемировой стагнации, пандемии может быть для нашей страны достаточно важным.

Поэтому Лукашенко надеется, что сейчас получит свои пиар-баллы, пиар-очки на аресте этих людей, которые, конечно, никакого отношения к возможному перевороту в Белоруссии не имеют по целому ряду причин. Во-первых, их мало, во-вторых, они имели при себе печатные материалы на арабском языке, деньги некоторых стран, телефонные карты, у них были билеты, в том числе обратные, в Турцию. И в целом одного взвода из 32 человек слишком мало для того, чтобы свергнуть Лукашенко или любого другого руководителя любого государства, пусть даже в не очень большой стране.

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

- В таком случае чем может закончиться эта история?

— Я не могу прогнозировать — она может закончиться совершенно любым исходом. Лукашенко может выдать часть этих людей Украине. Против этих людей уже выдвинули обвинения в терроризме, соответственно, их могут отправить в места лишения свободы на очень длительный срок. Теоретически их могут отпустить после выборов.

Может, эти люди будут использоваться для шантажа России и требований скидок на углеводород. Лукашенко не впервой торговать людьми. Давайте вспомним господина [экс-гендиректора компании «Уралкалий» Владислава] Баумгертнера, который был по статусу несколько выше, чем эти ребята из охранной сферы. Баумгертнера полгода держали в тюрьме в Белоруссии.

Так что здесь может быть любой исход. Лукашенко сейчас тем и токсичен, что он становится непредсказуемым, он может нарушить любые договоренности. И в России все это воспринимается достаточно серьезно, и президент России Владимир Путин собирал Совет национальной безопасности по этому поводу.

- Может ли дойти до разрыва отношений?

— Я думаю, что поведение Лукашенко в целом может довести до охлаждения отношений. Очевидно, что это не последняя недружественная акция по отношению к нашей стране и нашим гражданам. Сейчас уже фактически любой гражданин России, который попадает на территорию Белоруссии, может стать заложником.

Сейчас уже все забыли о тех людях в Белоруссии, которых арестовали в связи с гибелью из-за фейерверков (в июле 2019 года представители российской компании, поставлявшей фейерверки, были задержаны в Белоруссии по уголовному делу о гибели женщины во время салюта в Минске. — Ред.). Про них забыли, но они осуждены, находятся в Белоруссии, их никто не защищает, и по большому счету я не уверен, что их вина очевидна. С моей точки зрения, их использовали как козлов отпущения.

Давайте вспомним дело журналистов Regnum (в 2018 году три белорусских публициста ИА Regnum получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора на три года по обвинению «в разжигании расовой, национальной или религиозный вражды». — Ред.), ведь их вина даже юридически не была доказана. Это было очень позорное дело, в рамках которого расследовались их статьи, в которых они описывали именно те события и явления, которые мы сейчас обсуждаем, которые носили антироссийский, русофобский характер.

Поэтому важно, чтобы наши посольство, консульство, дипломатические работники занимались всеми гражданами России, которые в Белоруссии попадают в тяжелые ситуации, в том числе и этими сотрудниками охранной фирмы.

- А что насчет Украины? Может, текущая ситуация повлияет на белорусско-украинские отношения, раз Киев, скажем так, заявляет права на задержанных россиян?

Алексей Дзермант: Провокация с задержанными в Белоруссии россиянами была подстроена в интересах США © Facebook, Алексей Дзермант

Поэтому, конечно же, для Запада это шанс, который будет приветствоваться. И в рамках наращивания сотрудничества — например, сейчас в Белоруссии впервые появится американский посол, — возможно, выдадут какие-то кредиты белорусам от Международного валютного фонда и других организаций. Достаточно масштабные для того, чтобы Лукашенко мог поддержать свой режим и белорусскую экономику.

Проблема России в том, что она в чем-то зависит от Белоруссии, а Лукашенко абсолютно безразлична судьба Белоруссии и ее экономики — для него имеет значение только власть. Он мог еще в декабре [2019 года] подписать дорожную карту, и наше экономическое сотрудничество начало бы прогрессивный рост. В таком случае белорусская экономика получила куда более существенную подпитку, в том числе и компенсацию за налоговый маневр, который мы как суверенная страна проводим у себя внутри совершенно независимо от Лукашенко или кого-либо другого.

- С какими вызовами в первую очередь предстоит справляться победителю выборов, кем бы он ни был?

Александр Шпаковский о задержании россиян в Белоруссии: Сейчас главное не обвинять друг друга © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как она будет решать вопросы, например, с инфляцией? Если она решит раздать деньги населению, тогда будет просто масштабная инфляция. Набрать кредитов? А может, эти кредиты Белоруссии и не предоставят. А если предоставят, то Белоруссия рискует пойти по пути Украины, набрав кредитов под заоблачно большой процент.

Так что главные вызовы будут связаны с состоянием экономики. И как их будут решать — не важно, Тихановская или Лукашенко, — не совсем понятно. Лукашенко решает все просто, директивно. Во-первых, ему безразличен этот вопрос, а во-вторых, он просто будет отбиваться директивными методами, меняя людей, кого-то объявляя виновными и отправляя в места лишения свободы.

И выпрашивать в очередной раз средства у России — Лукашенко прекрасно понимает, где и что выгоднее. При этом, конечно, я не думаю, что это его супертоксичное, хамское поведение забудут в России.