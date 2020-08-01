Митингующие перекрыли улицу Добровольная в Копаковском районе и железную дорогу.
По словам местных жителей, семилетнего ребенка изнасиловали семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Также горожане жалуются, что эта же группа подростков промышляет кражами и издевается над пенсионерами.
Пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб в свою очередь заявил, что дело об изнасиловании мальчика действительно поступало в полицию, однако деталями дела он не располагает — им занимаются в Главном управлении Нацполиции.