В Сумах в пятницу, 31 июля, местные жители вышли на акцию протеста из-за изнасилования семилетнего мальчика. Об этом накануне сообщило местное издание 0542.ua

Слышали все, но никто не помог. Изнасилованная полицейскими украинка рассказала шокирующие детали пыток в участке © CC0, Pixabay перекрыли улицу Добровольная в Копаковском районе и железную дорогу.

По словам местных жителей, семилетнего ребенка изнасиловали семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Также горожане жалуются, что эта же группа подростков промышляет кражами и издевается над пенсионерами.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб в свою очередь заявил, что дело об изнасиловании мальчика действительно поступало в полицию, однако деталями дела он не располагает — им занимаются в Главном управлении Нацполиции.