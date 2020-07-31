Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, который состоялся 31 июля, рассказал о результатах переговоров с делегацией Ирана о компенсациях в деле о сбитом под Тегераном украинском Boeing. Об этом сообщает УНИАН

«Вчера поздно ночью переговоры завершились. Переговоры продолжались 11 часов. В целом они прошли в конструктивном движении. Мы отмечаем ту настроенность на решение проблемы, с которой прибывает иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что нужно максимально прозрачное и беспристрастное техническое расследование со стороны Ирана. Делегации вчера прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все максимально в деталях», — заявил Кулеба.

Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнения экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Кулеба отметил, что в настоящий момент точная сумма компенсаций неизвестна.

«Для этого еще не наступил необходимый момент. Сумма не берется с неба, не берется из головы, она является результатом учета всех факторов», — сказал министр.

Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту — граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции.

Изначально иранские власти утверждали, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе самолета. Спустя три дня они признали, что сбили лайнер по ошибке: оператор системы ПВО принял его за вражескую крылатую ракету, поскольку ждал воздушной атаки со стороны США.