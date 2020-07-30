У посла России Дмитрия Мезенцева и исполняющего обязанности руководителя посольства Украины Петра Врублевского, которые 30 июля побывали на встрече в белорусском МИД, запросили объяснения по поводу цели нахождения задержанных российских и украинских граждан на территории Белоруссии, передает Sputnik

МИД Украины прокомментировал историю с задержанными в Белоруссии «боевиками» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — рассказали в МИД Белоруссии.

С Врублевским обсуждали задержание белорусскими правоохранителями украинских граждан.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси», — пояснили в пресс-службе.

Накануне информагентство БелТА сообщило о задержании под Минском «32 боевиков иностранной частной военной компании». Позже появилась информация о задержании еще одного человека. Правоохранительные органы получили информацию о якобы прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков ЧВК Вагнера с целью дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

В четверг утром государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные начали давать показания.