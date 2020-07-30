Мужу соперницы Лукашенко продлили арест

«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой», — написала Тихановская.
В мае на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской в Гродно был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.
В СК Белоруссии утверждают, что во время данного мероприятия было якобы организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, «грубо нарушающие общественный порядок».