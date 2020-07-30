Мужу соперницы Лукашенко продлили арест

Задержанному в конце мая блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до конца сентября. Об этом 29 июля сообщила его супруга, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на своей странице в Facebook

«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой», — написала Тихановская.

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr Светланы Тихановской в Гродно был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

В СК Белоруссии утверждают, что во время данного мероприятия было якобы организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, «грубо нарушающие общественный порядок».