В Instagram 29 июля появился снимок украинского супертяжеловеса Александра Усика и уроженца Гомеля Сергея Пархоменко, известного как рэпер Серега

Фотографию сделали на съемочной площадки в автобусном парке №7 в Киеве.

Ранее Усик уже исполнял эпизодическую роль в фильме «Правило боя» и озвучивал бандита с Троещины в мультфильме «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».