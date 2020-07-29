Фотографию сделали на съемочной площадки в автобусном парке №7 в Киеве.
Ранее Усик уже исполнял эпизодическую роль в фильме «Правило боя» и озвучивал бандита с Троещины в мультфильме «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».
Фотографию сделали на съемочной площадки в автобусном парке №7 в Киеве.
Ранее Усик уже исполнял эпизодическую роль в фильме «Правило боя» и озвучивал бандита с Троещины в мультфильме «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.