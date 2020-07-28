По аналогии с Украиной местные власти в США встают на сторону протестующих по политическим причинам.
«В украинском случае это делалось для того, чтобы сохранить свои активы или отомстить Януковичу за отжим собственности, здесь другие политические причины: обрушить рейтинг президента США Дональда Трампа», — объяснил Геворг Мирзаян.
Массовые беспорядки в США спровоцировала гибель американца Джорджа Флойда 25 мая этого года от рук полицейских.
Протесты против расового угнетения и бесчинств полиции прокатились по всей старее. Эпицентром протестной активности стал Портленд (штат Орегон).
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