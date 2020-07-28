Вместо того чтобы разгонять беснующуюся толпу, а уже потом разбираться с политическими лозунгами, полиция США бездействует, как и их украинские коллеги во время так называемой революции достоинства в Киеве в 2014 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

По аналогии с Украиной местные власти в США встают на сторону протестующих по политическим причинам.

«В украинском случае это делалось для того, чтобы сохранить свои активы или отомстить Януковичу за отжим собственности, здесь другие политические причины: обрушить рейтинг президента США Дональда Трампа», — объяснил Геворг Мирзаян.

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Протесты против расового угнетения и бесчинств полиции прокатились по всей старее. Эпицентром протестной активности стал Портленд (штат Орегон).

Полностью интервью можно прочитать здесь.