Кандидат в президенты Белоруссии пожаловалась на угрозы

Канопацкая решила отказаться от проведения уличных пикетов. По ее словам, действующая власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.
Кроме того, кандидат в президенты страны заявила, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, «больше подходят для выгула собак».
Команда Канопацкой сделает ставку на мероприятия, где есть возможность обеспечить безопасность сторонникам. Также она анонсировала заявление по поводу создания партии.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.