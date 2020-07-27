С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий
С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий
© REUTERS, Vasily Fedosenko
Канопацкая решила отказаться от проведения уличных пикетов. По ее словам, действующая власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

Кроме того, кандидат в президенты страны заявила, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, «больше подходят для выгула собак».

Команда Канопацкой сделает ставку на мероприятия, где есть возможность обеспечить безопасность сторонникам. Также она анонсировала заявление по поводу создания партии.

Кандидат в президенты Белоруссии пожаловалась на угрозы

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.