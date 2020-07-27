Кандидат в президенты Белоруссии пожаловалась на угрозы

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая пожаловалась на угрозы, поступающие в ее адрес и в адрес детей. Об этом она сообщила 26 июля на своей странице в Facebook

С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий © REUTERS, Vasily Fedosenko

Кроме того, кандидат в президенты страны заявила, что места, которые власть определила для проведения предвыборных пикетов, «больше подходят для выгула собак».

Команда Канопацкой сделает ставку на мероприятия, где есть возможность обеспечить безопасность сторонникам. Также она анонсировала заявление по поводу создания партии.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.