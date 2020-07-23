Он сообщил, что в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.
«Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции… После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан"», — написал он.
По его словам, на месте создан оперативный штаб. Продолжаются переговоры, цель которых — заставить мужчину сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена спецоперация «Гром».