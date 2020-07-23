Полиция согласилась с требованием подозреваемого, который стал угрожать правоохранителям гранатой, и предоставила ему автомобиль, на котором он уехал, взяв в заложники начальника областного управления уголовного розыска Виталия Шияна. Об этом 23 июля сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook

В Полтаве мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска и угрожает взорвать его гранатой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции… После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан"», — написал он.

По его словам, на месте создан оперативный штаб. Продолжаются переговоры, цель которых — заставить мужчину сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена спецоперация «Гром».