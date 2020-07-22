Правительство Украины на заседании 22 июля утвердило порядок формирования черного списка, в который войдут лица, находящиеся под санкциями и связанные с террористической деятельностью. Об этом сообщает «РБК-Украина»

Далее свою лепту в расширение этого перечня должны внести Росфинмониторинг Службы безопасности страны, а также МВД. Они же будут заниматься исключением тех или иных физических или юридических лиц из этого списка, если на то возникнут основания.

Решение о создании списка террористов и усилении борьбы с террористической угрозой было принято после захвата заложников в Луцке Волынской области 21 июля.