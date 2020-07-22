Государственной службе финансов поручено составить такой перечень, опираясь на решения судов, информации международных организаций и других уполномоченных органов.
Далее свою лепту в расширение этого перечня должны внести Росфинмониторинг Службы безопасности страны, а также МВД. Они же будут заниматься исключением тех или иных физических или юридических лиц из этого списка, если на то возникнут основания.
Решение о создании списка террористов и усилении борьбы с террористической угрозой было принято после захвата заложников в Луцке Волынской области 21 июля.