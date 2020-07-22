С начала июля в Чикаго не менее 336 человек было убито, что ввергло город в самый смертоносный период с середины 90-х годов, отмечает издание.
Последний инцидент случился 21 июля вблизи похоронного бюро на юге города. Злоумышленники открыли огонь из движущегося автомобиля.
В местной полиции уточнили, что некоторые из присутствовавших на похоронах, услышав выстрелы, начали стрелять в ответ. На месте происшествия изъяли не меньше 60 гильз.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в пять больниц, данных об их состоянии пока нет.
Машину стрелков нашли брошенной вблизи места преступления. Правоохранители пытаются установить мотивы злоумышленников, задержан один человек для допроса.