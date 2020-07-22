Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент Владимир Зеленский должен понимать, когда необходимо перестать выполнять требования террористов. Об этом 22 июля он написал на своей странице в Facebook

Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk Максим Кривош (Плохой) озвучил свое требование к Зеленскому: тот должен был выложить запись с текстом «Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем». Глава государства выполнил условие преступника в обмен на освобождение людей.

«Это видео открыло "ящик Пандоры" для любых возможных требований кого угодно в Украине и ее руководства: внутри и снаружи. И теперь суперзадачей является показать, что в готовности выполнять такие требования есть предел, так сказать, последнее "нет". Такая задача — это как пройти по лезвию, ведь власть является для людей и их защитой», — написал Климкин.