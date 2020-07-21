До сегодняшних обострений на армяно-азербайджанской границе в информационном пространстве Армении прошли слухи о том, что Ереван якобы добивается вывода российской базы с территории республики. В Минобороны страны такие слухи назвали следствием дефицита морали и военно-политической незрелости.
Как только Армения попытается вывести российскую базу со своей территории, подчеркнул эксперт, Азербайджан тут же предложит Москве разместить ее у себя, и получит преимущество в том же карабахском узле.
«Это абсолютно очевидное и прозрачное решение. Если мы с Арменией враги, а Армения наступает на хвост своему стратегическому союзнику, мы должны переориентировать этого стратегического союзника», — уточнил Ищенко.
Азербайджану, добавил политолог, не нужно, чтобы Россия «душила» Армению: Баку заинтересован в том, чтобы Москва прекратила оказывать Еревану помощь, а дальше он справится сам.