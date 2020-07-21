Любое руководство Армении, даже если оно прозападное, прекрасно понимает, что, помимо достаточно дружественного настроя общества в отношении России в этом государстве, точно такой же настрой есть и в Азербайджане. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Как только Армения попытается вывести российскую базу со своей территории, подчеркнул эксперт, Азербайджан тут же предложит Москве разместить ее у себя, и получит преимущество в том же карабахском узле.

«Это абсолютно очевидное и прозрачное решение. Если мы с Арменией враги, а Армения наступает на хвост своему стратегическому союзнику, мы должны переориентировать этого стратегического союзника», — уточнил Ищенко.

Азербайджану, добавил политолог, не нужно, чтобы Россия «душила» Армению: Баку заинтересован в том, чтобы Москва прекратила оказывать Еревану помощь, а дальше он справится сам.