Комиссия по международной торговле США начала предварительное антидемпинговое расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из Украины, Чехии, России и Кореи, говорится в сообщении комиссии

Инициатором расследования выступила «дочка» французской Vallourec — Vallourec Star (Хьюстон).

Крупнейший производитель бесшовных, сварных и профильных стальных труб на Украине — компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука.

Это один из крупнейших в СНГ и Восточной Европе поставщиков стальных труб для нефтегазового сектора, машиностроения, авиастроения и судостроения, строительства и коммунальной сферы.

Производство труб осуществляется на Никопольском заводе бесшовных труб, Нижнеднепровском трубопрокатном заводе и Новомосковском трубном заводе.

Еще один крупный производитель труб на Украине — группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.