Инициатором расследования выступила «дочка» французской Vallourec — Vallourec Star (Хьюстон).
Крупнейший производитель бесшовных, сварных и профильных стальных труб на Украине — компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука.
Это один из крупнейших в СНГ и Восточной Европе поставщиков стальных труб для нефтегазового сектора, машиностроения, авиастроения и судостроения, строительства и коммунальной сферы.
Производство труб осуществляется на Никопольском заводе бесшовных труб, Нижнеднепровском трубопрокатном заводе и Новомосковском трубном заводе.
Еще один крупный производитель труб на Украине — группа "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.