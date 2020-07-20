Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана заявил, что во время присоединения Крыма к России Александр Турчинов отозвал украинских военных, чтобы «не провоцировать». Об этом 20 июля он заявил на пресс-конференции, которая транслировались на YouTube-канале Интерфакс-Украина
«Турчинов мне заявил, что мы не будем провоцировать. Наши западные партнеры советуют. Все, что они советовали, то и выполнялось тут в государстве. Я находился с 1 по 3 марта в штабе Военно-морских сил в Крыму. Мобилизация полная то проводилась, то снималась», — заявил Замана.
По его словам, он предложил применить ВСУ и за это был отстранен.
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