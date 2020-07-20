Экс-глава Генштаба ВСУ Замана рассказал, почему в «сдаче» Крыма виноваты Порошенко и Турчинов
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана рассказал, почему в «сдаче» Крыма виноваты Порошенко и Турчинов
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Турчинов мне заявил, что мы не будем провоцировать. Наши западные партнеры советуют. Все, что они советовали, то и выполнялось тут в государстве. Я находился с 1 по 3 марта в штабе Военно-морских сил в Крыму. Мобилизация полная то проводилась, то снималась», — заявил Замана.

По его словам, он предложил применить ВСУ и за это был отстранен.     