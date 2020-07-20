Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Владимир Замана заявил, что во время присоединения Крыма к РФ тогдашнее руководство Украины не принимало никаких решений, чтобы Крым остался в составе Украины. Об этом 20 июля он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Интерфакс-Украина

Порошенко в 2016 году дал приказ о спецоперациях в Крыму, но Байден его не поддержал – Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он отметил, что невозможно найти ни одного решения ни Александра Турчинова, ни Петра Порошенко, которые бы в тот момент узаконили применение украинских вооруженных сил в Крыму, потому что их нет.