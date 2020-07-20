«Основной причиной сдачи Крыма, я считаю, является отсутствие политических решений и отсюда объявление военного положения в Крыму и применение Вооруженных сил», — заявил Замана. По его словам, командиры не могут сами применять свои подразделения и боевые уставы. Для этого нужно соответствующее политическое решение.
Он отметил, что невозможно найти ни одного решения ни Александра Турчинова, ни Петра Порошенко, которые бы в тот момент узаконили применение украинских вооруженных сил в Крыму, потому что их нет.