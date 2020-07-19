Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге Нантского собора, заявил прокурор по данному делу французскому каналу BFMTV 19 июля

Средневековый кафедральный собор Петра и Павла, который является национальным достоянием Франции, загорелся 18 июля. Власти практически сразу стали говорить о «преступном деянии».

Теперь сообщается, что 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара, подозревают в поджоге из-за «противоречий в его расписании».

Площадь перед собором Парижской Богоматери впервые открылась для посетителей после пожара © РИА Новости, Жюльен Маттиа | Перейти в фотобанк

Пока следователи просматривают видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности, исследуются особенности электропроводки интерьера собора.

Пожар в соборе был потушен вечером 18 июля, французские СМИ полагают, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.