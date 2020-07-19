Средневековый кафедральный собор Петра и Павла, который является национальным достоянием Франции, загорелся 18 июля. Власти практически сразу стали говорить о «преступном деянии».
Теперь сообщается, что 39-летнего мигранта, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара, подозревают в поджоге из-за «противоречий в его расписании».
Прокурор подчеркнул, что задержание подозреваемого осуществлено в рамках проверки, делать окончательные выводы еще рано.
Пока следователи просматривают видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности, исследуются особенности электропроводки интерьера собора.
Пожар в соборе был потушен вечером 18 июля, французские СМИ полагают, что ущерб от происшествия будет значительным: фасад здания сильно пострадал, особенно витражи, которые почернели от дыма.