Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируют проведение в сентябре стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия 2020», тогда же, когда РФ будет проводить свои учения «Кавказ 2020». Об этом 17 июля министр обороны Украины Андрей Таран сказал на заседании в парламенте, которое транслировал телеканал «Рада»

«С учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям «Кавказ 2020», руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия 2020». В рамках этих учений нами планируется проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО», — заявил он.

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Министр добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.