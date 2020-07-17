«С учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям «Кавказ 2020», руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия 2020». В рамках этих учений нами планируется проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО», — заявил он.
Таран добавил, что планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО. Будет проведена проверка боевой готовности, боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на полигонах, которые расположены на юге Украины.
Министр добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.