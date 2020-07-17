Кандидат в мэры Киева от пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук во время ее представления украинским лидером Владимиром Зеленским пригласила действующего главу столичного горсовета Виталия Кличко на дебаты. Трансляция велась 16 июля в Facebook-группе Офиса президента

Верещук рассказала о планах баллотироваться в мэры Киева © Ірина Верещук

Сам Зеленский отметил, что киевлянам будет интересно послушать дебаты между Ириной Верещук и Виталием Кличко.

Накануне вечером Зеленский по итогам праймериз объявил, что депутат Рады Верещук будет представлять партию «Слуга народа» на выборах мэра Киева. Кандидат избирался путем внутреннего голосования, при котором учитывались три критерия: поддержка фракции, поддержка президента и социология.

Действующий мэр Киева ранее заверял, что намерен снова баллотироваться на выборах мэра украинской столицы.