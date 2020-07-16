«Что касается торгового соглашения с США, то мы, конечно, надеемся, что эта сделка все еще может быть реализована. Китай со своей стороны всегда выполняет свои обязательства», — отметила дипломат.
По ее словам, некоторые лица в США постоянно пытаются притеснять и запугивать Китай, мешает взаимному доверию и сотрудничеству двух стран.
Ранее США заявили о вводе санкций против Китая за то, что Пекин принял закон о нацбезопасности Гонконга, вводящий строгие наказания за массовые беспорядки в регионе.
Это ставит под угрозу торговую сделку между США и Китаем, которая вводит значительные пошлины на китайские товары, что даст бюджету США более $70 млрд таможенных поступлений.
Кроме того, согласно сделке КНР закупит американской продукции на общую сумму $165 млрд и потратит на услуги $40 млрд в ближайшие два года.