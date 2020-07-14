Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на восстановление французской экономики будет направлено еще как минимум 100 миллиардов евро в дополнение к ранее выделенным средствам. Его слова приводит РИА Новости 14 июля

«Мы направляем на этот план восстановления (экономики) — в дополнение к уже выделенным средствам — как минимум 100 миллиардов на восстановление промышленности, окружающей среды, культуры и образования. Я убежден, что мы сможем построить другую страну в течение десяти лет», — цитирует агентство Макрона.

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В первую очередь это касается автопрома, авиапрома, туристической отрасли, культуры, отельного и ресторанного бизнеса.