«Мы направляем на этот план восстановления (экономики) — в дополнение к уже выделенным средствам — как минимум 100 миллиардов на восстановление промышленности, окружающей среды, культуры и образования. Я убежден, что мы сможем построить другую страну в течение десяти лет», — цитирует агентство Макрона.
В июне французский президент сообщил, что власти Франции направили около 500 миллиардов евро на поддержку наиболее пострадавших в результате кризиса COVID-19 отраслей экономики.
В первую очередь это касается автопрома, авиапрома, туристической отрасли, культуры, отельного и ресторанного бизнеса.