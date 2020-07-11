Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп сказал: «Это верно».

WP утверждает, что АИИ якобы занималось распространением информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и эта деятельность продолжалась на промежуточных выборах 2018 года.

Автор компромата на Дональда Трампа возместит ущерб банкирам из России
Автор компромата на Дональда Трампа возместит ущерб банкирам из России
© РИА Новости, Сергей Субботин | Перейти в фотобанк
Трамп сказал, что президент-демократ Барак Обама, занимавший пост до него, знал о деятельности АИИ, однако не предпринимал мер, рассчитывая, что на выборах победит кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, он дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, что остановило «вмешательство».

Он добавил, что эта кибератака была частью политического противостояния с Россией, и добавил: «Никто не был жестче по отношению к России, чем я».