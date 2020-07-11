Президент США Дональд Трамп сказал, что в 2018 году дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство интернет-исследований (АИИ). Его слова прозвучали в интервью The Washington Post (WP), сообщает Интерфакс 11 июля

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп сказал: «Это верно».

WP утверждает, что АИИ якобы занималось распространением информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и эта деятельность продолжалась на промежуточных выборах 2018 года.

Автор компромата на Дональда Трампа возместит ущерб банкирам из России © РИА Новости, Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

По словам Трампа, он дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, что остановило «вмешательство».

Он добавил, что эта кибератака была частью политического противостояния с Россией, и добавил: «Никто не был жестче по отношению к России, чем я».