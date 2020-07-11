Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп сказал: «Это верно».
WP утверждает, что АИИ якобы занималось распространением информации, которая квалифицировалась как вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и эта деятельность продолжалась на промежуточных выборах 2018 года.
Трамп сказал, что президент-демократ Барак Обама, занимавший пост до него, знал о деятельности АИИ, однако не предпринимал мер, рассчитывая, что на выборах победит кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон.
По словам Трампа, он дал указание начать атаку на основе данных разведки о вмешательстве России в выборы, что остановило «вмешательство».
Он добавил, что эта кибератака была частью политического противостояния с Россией, и добавил: «Никто не был жестче по отношению к России, чем я».