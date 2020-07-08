Отмечается, что пять членов горсовета проголосовали за то, чтобы убрать памятник, стоящий у здания городской администрации. Против проголосовал только один человек — представитель Республиканской партии.
При этом голосование — только первый шаг в процессе переноса памятника. Предполагается, что статую, возведенную в 1968 году, переместят в музей.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников историческим лицам, так или иначе причастных к расизму.
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны, и пригрозил злоумышленникам 10 годами тюремного заключения.