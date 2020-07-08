Власти американского города Джексона (штат Миссисипи) приняли решение убрать из центра города статую седьмого президента США Эндрю Джексона, возглавлявшего страну в 1829-1837 годах. Об этом сообщила местная газета Clarion Ledger 8 июля

«Эндрю Джексон должен уйти!»: протестующие в США попытались снести памятник экс-президенту © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Отмечается, что пять членов горсовета проголосовали за то, чтобы убрать памятник, стоящий у здания городской администрации. Против проголосовал только один человек — представитель Республиканской партии.

При этом голосование — только первый шаг в процессе переноса памятника. Предполагается, что статую, возведенную в 1968 году, переместят в музей.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников историческим лицам, так или иначе причастных к расизму.

Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны, и пригрозил злоумышленникам 10 годами тюремного заключения.