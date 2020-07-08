На мосту Метро в Киеве перекрыли движение транспорта, образовались сильные пробки. Об этом сообщает «112 Украина»

Отмечается, что дорогу перекрыли в знак протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры. «Мост Метро. Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро «Черниговская». Заранее планируйте свой маршрут», — говорится в сообщении.