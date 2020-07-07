Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, считает, что очередная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «Нормандском формате» может состояться в Берлине уже в августе. Об этом он сообщил 6 июля в эфире ICTV

Украина.ру на Youtube Миграция в РФ: Россия — это плацдарм для успеха молодых и активных