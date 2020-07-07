«Встреча политических лидеров четырех стран "Нормандского формата" должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж"(договоренности, достигнутые на саммите в Париже в декабре 2019 года — ред.). Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу», — заявил Резников.
Он добавил, что не идеализирует российскую сторону в переговорном процессе и абсолютно четко понимает, когда она затягивает время, а когда — пытается чего-то добиться.