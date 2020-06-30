Вице-премьер-министр Киргизии Эркин Асрандиев заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны

«ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию у Эркина Асрандиева положительный», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что болезнь у Асрандиева протекает в легкой форме, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, но уже не сможет принять участие во внеочередной сессии парламента, на которой во вторник примут присягу члены нового правительства Киргизии.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов — они находятся на самоизоляции, как контактные лица.

В Киргизии, согласно последним данным, выявлено 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 57 человек, 2,3 тыс. выздоровели.