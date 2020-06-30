«ПЦР-анализ на коронавирусную инфекцию у Эркина Асрандиева положительный», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что болезнь у Асрандиева протекает в легкой форме, вице-премьер продолжает работу в удаленном режиме, но уже не сможет принять участие во внеочередной сессии парламента, на которой во вторник примут присягу члены нового правительства Киргизии.
В церемонии также не будут участвовать руководитель аппарата правительства — министр Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов — они находятся на самоизоляции, как контактные лица.
В Киргизии, согласно последним данным, выявлено 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 57 человек, 2,3 тыс. выздоровели.