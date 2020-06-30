Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие 29 июня, в связи с чем у экс-президента взяли тест на COVID-19. Его результаты оказались отрицательными.
«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония". В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — сообщил представитель пресс-службы Госкомитета.
Отмечается, что проверку на COVID-19 прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы коронавируса не были выявлены.
Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш. За два дня столкновений между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.
Позднее Атамбаеву были вручены подозрения в массовых беспорядках, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Кроме того, его подозревают в коррупции.