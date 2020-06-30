Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу из-за плохого самочувствия – Атамбаеву поставили диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония». Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости

Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие 29 июня, в связи с чем у экс-президента взяли тест на COVID-19. Его результаты оказались отрицательными.

«В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония". В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение», — сообщил представитель пресс-службы Госкомитета.

Ничего хорошего: Атамбаев стал первым арестованным президентом Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш. За два дня столкновений между силовиками и сторонниками Атамбаева пострадали 136 человек, один спецназовец погиб от пулевого ранения.

Позднее Атамбаеву были вручены подозрения в массовых беспорядках, захвате заложников и применении насилия против представителя власти. Кроме того, его подозревают в коррупции.