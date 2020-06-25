Премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти отказался лететь на переговоры в Вашингтон после обвинений в адрес президента Косова Хашима Тачи в совершении военных преступлений. Об этом Хоти сообщил на своей странице в Facebook 25 июня

Бондаренко рассказал, каким может быть компромисс по Косово © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк Кадри Весели в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. После сообщения ведомства Тачи отказался от визита в Вашингтон, где 27 июня должна была пройти встреча представителей Белграда и Приштины.

«В связи с новыми событиями в Приштине в результате обвинительного заключения, выдвинутого Специальной прокуратурой, я должен вернуться в свою страну, чтобы разобраться с ситуацией. Я сообщил послу [Ричарду] Гренеллу, что не смогу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме», — написал Хоти.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.