Накануне, 24 июня, Спецпрокуратура по Косову сообщила, что подозревает Тачи и экс-спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. После сообщения ведомства Тачи отказался от визита в Вашингтон, где 27 июня должна была пройти встреча представителей Белграда и Приштины.
«В связи с новыми событиями в Приштине в результате обвинительного заключения, выдвинутого Специальной прокуратурой, я должен вернуться в свою страну, чтобы разобраться с ситуацией. Я сообщил послу [Ричарду] Гренеллу, что не смогу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме», — написал Хоти.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.