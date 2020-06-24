«Совпадение случайно. Но и ситуация с "короной" показала слабость и неадекватность властей в США и в Западной Европе, их неспособность успешно и вовремя решать серьезные государственные задачи», — пояснил эксперт.
По его словам, слабость властей приводит к новым попыткам различных групп, в особенности милитантных, хотя и немногочисленных, предпринимать шаги к дестабилизации политической обстановки и расшатыванию общественного порядка.
Поэтому эти группы и используют расовую напряженность в своих целях, считает Кедми. В отличие от прошлых волнений в этих странах, сегодня власти менее авторитетны и решительны, заключил собеседник издания.