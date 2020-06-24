Совпадение массовых беспорядков в США и Европе с отменой карантинных мер случайно. Но и ситуация с пандемией показала слабость и неадекватность властей западных стран. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

По его словам, слабость властей приводит к новым попыткам различных групп, в особенности милитантных, хотя и немногочисленных, предпринимать шаги к дестабилизации политической обстановки и расшатыванию общественного порядка.

Поэтому эти группы и используют расовую напряженность в своих целях, считает Кедми. В отличие от прошлых волнений в этих странах, сегодня власти менее авторитетны и решительны, заключил собеседник издания.