Офис генпрокурора закрыл три уголовных дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом 18 июня заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, передает «Укринформ»

«Вручили подозрение не за госизмену, а за "неправильную бумажку"». Соцсети об уголовных делах Порошенко © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также она подтвердила информацию о деле в отношении Порошенко касательно получения Украиной томоса.

«Почему оно всплыло сегодня, мне неизвестно», — добавила Венедиктова.

Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины». Позже Госбюро расследований подтвердило информацию о наличии данного дела.