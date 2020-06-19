«На прошлой неделе три дела: в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева), назначения членов Высшего Совета правосудия — были закрыты за отсутствием состава преступления», — сказала Венедиктова.
Также она подтвердила информацию о деле в отношении Порошенко касательно получения Украиной томоса.
«Почему оно всплыло сегодня, мне неизвестно», — добавила Венедиктова.
Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины». Позже Госбюро расследований подтвердило информацию о наличии данного дела.