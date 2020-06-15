«В повестке дня остается визит президента Макрона в Российскую Федерацию, мы над этим работаем, сроки пока неизвестны, но есть уверенность, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», — сказал он.
При этом стало известно, что французский лидер не будет присутствовать на параде в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, так как получал приглашения.
«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», — сказала представительница пресс-службы Елисейского дворца.
На парад Победы в Москве приглашены парадные расчеты 19 стран. Свой визит уже подтвердили 12 иностранных лидеров, в том числе главы Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Южной Осетии.