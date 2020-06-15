Скоро может состояться визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, над которым сейчас работают Москва и Париж. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил на заседании международного комитета Совета Федерации 15 июня, передает РИА Новости

Россия не ждет на параде Победы главу Минобороны США и советника Трампа по нацбезопасности © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк сказал он.

При этом стало известно, что французский лидер не будет присутствовать на параде в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, так как получал приглашения.

«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», — сказала представительница пресс-службы Елисейского дворца.

На парад Победы в Москве приглашены парадные расчеты 19 стран. Свой визит уже подтвердили 12 иностранных лидеров, в том числе главы Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Хорватии, Южной Осетии.