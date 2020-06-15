Всему виной отказ Германии идти на уступки Соединенным Штатам в вопросе закупок американского газа и остановки «Северного потока - 2», рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Трамп не использует вывод военного контингента из ФРГ как «наказание» для Меркель — Белый дом © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Дональда Трампа сократить воинский контингент в Германии «это такая мелкая месть Меркель за то, что она сорвала G7».

«Продолжается история с «Северным потоком-2», Меркель говорит, что он очень важен для Германии, для ее промышленности, для Европы. Трамп говорит: нет, давайте покупайте наш газ. Меркель говорит: не поеду я на ваш саммит. Саммит срывается. Соответственно, Трамп пытается делать хорошую мину при плохой игре», — сказал экспетрт.

По его словам, все упирается в газовый вопрос, который важен для США и для Европы.