Баширов отметил, что недавнее решение Дональда Трампа сократить воинский контингент в Германии «это такая мелкая месть Меркель за то, что она сорвала G7».
«Продолжается история с «Северным потоком-2», Меркель говорит, что он очень важен для Германии, для ее промышленности, для Европы. Трамп говорит: нет, давайте покупайте наш газ. Меркель говорит: не поеду я на ваш саммит. Саммит срывается. Соответственно, Трамп пытается делать хорошую мину при плохой игре», — сказал экспетрт.
По его словам, все упирается в газовый вопрос, который важен для США и для Европы.