В интервью изданию Украина.ру политический философ Сергей Иванников рассказал, чем недовольны европейцы

По словам эксперта, сама тема протеста указывает на инфантилизм и рафинированность американского среднего класса — жажда служения высшим идеалам есть, но содержание этих идеалов смутно и неопределённо, — но ещё более инфантильными и рафинированными выступают на этом фоне европейцы.

«Демонстрации против расизма прошли, например, в Финляндии. Но где Финляндия и где расизм? Воображение рисует картину, когда бравые финские пираты бороздят моря и океаны, приторговывая неграми везде где получится… Абсурд», — заявил в интервью изданию Украина.ру политический философ Сергей Иванников. Перспективы СП-2. Германия перед выбором — энергобезопасность и Россия или давление и санкции США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он отмечает, что в остальных западных странах роль неолиберальных структур — фондов, партий — в организации протестных движений была более значительной, чем в США, потому что они были непосредственными организаторами. При этом опосредованную роль и далеко не везде мог сыграть фактор пандемии коронавируса.

«В европейском случае необходимо учитывать то, что во время демонстраций порой звучали откровенно антиамериканские лозунги. Скрытое недовольство американским вторжением в европейскую жизнь также могло стать для многих европейцев тем дополнительным стимулом, что заставляет выходить на улицу», — заявил Иванников.

В последнее время между США и Европейским союзом обострились противоречия по многим темам, среди которых строительство газопровода «Северный поток-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель категорически не идёт на уговоры американских властей отказаться от реализации проекта, а немецкие депутаты называют действия Вашингтона ничем иным как вмешательством во внутренние европейские дела. Кроме того, ЕС не поддерживает риторику президента США Дональда Трампа по обвинению Китая в распространении коронавируса по всему миру.