На фоне массовых протестов в США европейцы выглядят еще более инфантильными и рафинированными, чем американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический философ Сергей Иванников

Политический философ Иванников: В протестах заинтересованы неолибералы и черные экстремисты © nupds.ru

«Но где Финляндия и где расизм? Воображение рисует картину, когда бравые финские пираты бороздят моря и океаны, приторговывая неграми везде, где получится… Абсурд. Но в европейском случае необходимо учитывать и то, что во время демонстраций порой звучали откровенно антиамериканские лозунги», — рассказал философ.

Скрытое недовольство американским вторжением в европейскую жизнь также могло стать для многих европейцев тем дополнительным стимулом, что заставляет выходить на улицу, объяснил Сергей Иванников.

Полностью интервью можно прочитать здесь.