Политический философ Иванников: В протестах заинтересованы неолибералы и черные экстремисты
Политический философ Иванников: В протестах заинтересованы неолибералы и черные экстремисты
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Собеседник издания напомнил, что антирасистские выступления прошли и в такой благополучной европейской стране как Финляндия.

«Но где Финляндия и где расизм? Воображение рисует картину, когда бравые финские пираты бороздят моря и океаны, приторговывая неграми везде, где получится… Абсурд. Но в европейском случае необходимо учитывать и то, что во время демонстраций порой звучали откровенно антиамериканские лозунги», — рассказал философ.

Скрытое недовольство американским вторжением в европейскую жизнь также могло стать для многих европейцев тем дополнительным стимулом, что заставляет выходить на улицу, объяснил Сергей Иванников.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 