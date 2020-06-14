Собеседник издания напомнил, что антирасистские выступления прошли и в такой благополучной европейской стране как Финляндия.
«Но где Финляндия и где расизм? Воображение рисует картину, когда бравые финские пираты бороздят моря и океаны, приторговывая неграми везде, где получится… Абсурд. Но в европейском случае необходимо учитывать и то, что во время демонстраций порой звучали откровенно антиамериканские лозунги», — рассказал философ.
Скрытое недовольство американским вторжением в европейскую жизнь также могло стать для многих европейцев тем дополнительным стимулом, что заставляет выходить на улицу, объяснил Сергей Иванников.
Полностью интервью можно прочитать здесь.