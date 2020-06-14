В интервью изданию Украина.ру политический философ Сергей Иванников указал на заинтересованность неолибералов, связанных с Демократической партией, и афроамериканских экстремистов в дестабилизации обстановки в стране

Эксперт подчеркнул, что версия о том, что сценарий протестов в Америке был прописан изначально, не доказана, по крайней мере, на сегодняшний день. Алексей Пушков: Демпартия США использует стихийные беспорядки в своей политической борьбе против Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но в то же время, отмечает Сергей Иванников, очевидно, что неолиберальные круги, связанные с Демократической партией США, оперативно прореагировали на случившееся в Огайо и воспользовались ситуацией. Событиям была обеспечена соответствующая информационная поддержка, а дальше началось целенаправленное «раскачивание лодки»: распространение протестов на другие штаты и дальнейшая радикализация их.

«В таком развитии событий были заинтересованы не только неолибералы, но и организации иного типа, например, афроамериканские экстремисты, всякого рода преступные сообщества. Не стоит забывать в связи с этим, что Флойд — это человек с ярко выраженным уголовным прошлым. В отдельных городах и белые ультрас также смогли получить свою «минуту славы». Неолибералы получили протестное движение уже в относительно сложившейся конфигурации. За них многое сделали американские экстремисты всех мастей», — сказал политический философ в интервью изданию Украина.ру.