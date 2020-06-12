«На сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего», — заявил Бондаренко.
По его словам, Киев не готов к ослаблению карантина — открытию ресторанов и кафе, проведению массовых мероприятий и открытию заведений культуры.
Бондаренко отметил, что штаб по чрезвычайным ситуациям может уже сегодня закрыть все киевские пляжи. Об ограничениях, касающихся общественного транспорта, пока речи не идет.
Он также подчеркнул, что столица не готова к следующим этапам ослабления карантина, запланированным властями, а летний сезон не принесет улучшения ситуации.
Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.