Киевские власти планируют усилить карантин в столице из-за прироста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко, передает «Украина 24»

«На сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего», — заявил Бондаренко.

По его словам, Киев не готов к ослаблению карантина — открытию ресторанов и кафе, проведению массовых мероприятий и открытию заведений культуры.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он также подчеркнул, что столица не готова к следующим этапам ослабления карантина, запланированным властями, а летний сезон не принесет улучшения ситуации.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.