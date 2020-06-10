«На этих заводах будут работать около 20 тыс. человек с темпом наращивания производства и увеличения рабочих мест. Это хорошее подспорье для нашей экономики. В условиях экономического кризиса, обусловленного падением цен на металлы и углеводороды, а также пандемией коронавируса, наши власти надеются на рост импорта со стороны Китая», — указал эксперт.
С другой стороны, по его словам, Китай ведет довольно жесткую экономическую политику, выдает кредиты на очень жестких условиях и в случае невозврата забирает разные активы и ресурсы: в частности, Китаю за долги отошла часть территорий Таджикистана.
Казахстан тоже должен Китаю приличную сумму, и по мере усиления экономического сотрудничества стран тот же посол Китая стал вести себя как представитель империи в стране, которая находится под ее протекторатом, добавил Мамырайымов.