Китай сейчас готовится к запуску более 50 различных заводов на казахстанской территории, продукция которых пойдет на экспорт под лейблом Made in Kazakhstan. Об этом рассказал политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

С другой стороны, по его словам, Китай ведет довольно жесткую экономическую политику, выдает кредиты на очень жестких условиях и в случае невозврата забирает разные активы и ресурсы: в частности, Китаю за долги отошла часть территорий Таджикистана.

Казахстан тоже должен Китаю приличную сумму, и по мере усиления экономического сотрудничества стран тот же посол Китая стал вести себя как представитель империи в стране, которая находится под ее протекторатом, добавил Мамырайымов.