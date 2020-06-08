Массовые протесты в США вызвала волна ярости, возникшая из-за самой жизни в этом государстве военизированной полиции, в государстве, где только богатые становятся еще богаче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала активистка левых социальных движений, журналистка и радиоведущая из Детройта Дайен Джи (Дайен Вечорек)

Дайен Джи-Вечорек: «Будут и другие катализаторы протестов»

«Я думаю, что случаи мародерства были подстроены. В каждом случае на видео были сняты агенты-провокаторы. «Свиньи» [жарг. полицейские. — Ред.] в штатском во внеслужебное время, неонацисты и федеральные агенты бьют витрины, пытаются подложить бомбы, но, к счастью, участники протестов, как правило, гонят их прочь. Эта страна имеет долгую и грязную историю подрыва социальных движений», — рассказала собеседница издания.

Протестные движения в США пытаются дискредитировать, внедряя достаточно плохих актеров, чтобы потом обвинить всё движение в целом и оправдать использование силы для разгона акций протеста, добавила Дайен Вечорек.

Полностью интервью можно прочитать здесь.