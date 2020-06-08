По ее словам, Трамп изо всех сил пытается перевести протесты в колею расовой войны, при этом никто в США не идентифицировал эти протесты как связанные с демократами или республиканцами.
«Я думаю, что случаи мародерства были подстроены. В каждом случае на видео были сняты агенты-провокаторы. «Свиньи» [жарг. полицейские. — Ред.] в штатском во внеслужебное время, неонацисты и федеральные агенты бьют витрины, пытаются подложить бомбы, но, к счастью, участники протестов, как правило, гонят их прочь. Эта страна имеет долгую и грязную историю подрыва социальных движений», — рассказала собеседница издания.
Протестные движения в США пытаются дискредитировать, внедряя достаточно плохих актеров, чтобы потом обвинить всё движение в целом и оправдать использование силы для разгона акций протеста, добавила Дайен Вечорек.
Полностью интервью можно прочитать здесь.