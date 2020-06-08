Нынешние протесты цветного населения в США могут иметь такой же эффект, как протесты 2004 года на Украине, когда за президентское кресло состязались Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

«Бунты в США могут иметь такой же эффект, как протесты 2004 года, когда состязались Ющенко и Янукович. Тогда протесты на Майдане привели к конечной победе Ющенко на выборах к третьему туру. Поэтому, конечно, эти протесты являются едва ли не ключевой частью избирательной кампании», — рассказал политолог.

Акции протеста на улицах американских городов будут иметь последствия для рейтингов кандидатов и могут повлиять негативно на шансы Трампа быть переизбранным.

Полностью интервью можно прочитать здесь.