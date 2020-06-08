Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине
Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине
© Facebook, Ruslan Bortnik
По его словам, в США протестует в основном электорат демократов, но это может повлиять на тех, кто еще не определился, и изменить электоральную картину в преддверии президентских выборов.

«Бунты в США могут иметь такой же эффект, как протесты 2004 года, когда состязались Ющенко и Янукович. Тогда протесты на Майдане привели к конечной победе Ющенко на выборах к третьему туру. Поэтому, конечно, эти протесты являются едва ли не ключевой частью избирательной кампании», — рассказал политолог.

Акции протеста на улицах американских городов будут иметь последствия для рейтингов кандидатов и могут повлиять негативно на шансы Трампа быть переизбранным.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 