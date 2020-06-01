«Чтобы был коллективный иммунитет, нужно, чтобы 95% людей переболели. У нас же идет стратегия сдерживания… Количество больных не превышает 1%, поэтому мы не можем говорить о том, что будем формировать коллективный иммунитет», — отметил Ляшко.
При этом он назвал «средневековьем» подход, согласно которому формирование коллективного иммунитета происходит посредством переноса болезни. Врач напомнил, что от него отказалась даже Швеция, которая изначально планировала идти таким путем.
«О коллективном иммунитете будем говорить, когда появится вакцина», — подчеркнул замглавы Минздрава.
Ранее он сообщил, что Украина не разрабатывает вакцину против коронавируса, так как страна не обладает необходимыми лабораторными мощностями.