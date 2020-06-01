Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу возможно сформировать путем вакцинации. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 31 мая

Глава Минздрава РФ анонсировал появление вакцины от коронавируса в конце июля © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк отметил Ляшко.

При этом он назвал «средневековьем» подход, согласно которому формирование коллективного иммунитета происходит посредством переноса болезни. Врач напомнил, что от него отказалась даже Швеция, которая изначально планировала идти таким путем.

«О коллективном иммунитете будем говорить, когда появится вакцина», — подчеркнул замглавы Минздрава.

Ранее он сообщил, что Украина не разрабатывает вакцину против коронавируса, так как страна не обладает необходимыми лабораторными мощностями.