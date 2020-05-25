Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19, пишет РИА Новости 25 мая

«Нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде», — заявил Мюллер.

Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello

На прошлой неделе с аналогичным предложением выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В интервью изданию Spiegel он предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии.

ФРГ в ходе первой волны пандемии COVID-19 уже принимала в своих клиниках пациентов из других стран ЕС, в основном из Италии и Франции.