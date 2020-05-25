«Нашему городу-побратиму Москве передал наше предложение. Пока реакции нет, я этому открыт как и прежде», — заявил Мюллер.
Как отмечается, из примерно 20 тысяч коек в берлинских больницах 8 тысяч свободны.
На прошлой неделе с аналогичным предложением выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. В интервью изданию Spiegel он предложил проявить солидарность с Россией и начать принимать пациентов с COVID-19 из РФ в клиниках Германии.
ФРГ в ходе первой волны пандемии COVID-19 уже принимала в своих клиниках пациентов из других стран ЕС, в основном из Италии и Франции.