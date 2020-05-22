В сети подвергли критике компанию по пошиву вышиванок после того, как 21 мая в национальных костюмах от этого бренда сфотографировались президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена

«Бюстгальтер забыл»: Странный наряд Мосийчука в День вышиванки озадачил соцсети © Facebook, Игор Мосиiчук

«Листая ленту, мы никогда не знаем, на чьих страницах увидим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день», — говорилось в подписи к фото.

Публикация вызвала резонанс среди клиентов бренда и подписчиков страницы.

«О, теперь точно знаю, где не надо покупать вышиванки. Пишите еще. Потенциальными клиентами могут быть Максим Бужанский, Дубинский, Брагарь, Портнов, например», — прокомментировал публикацию журналист Виталий Гайдукевич.

«Ваши вышиванки супер, но это скорее антиреклама», «Гадость. Жаль, вы мне очень нравились. У меня четыре ваших вышиванки, но больше покупать не буду», «Вы явно плохо знаете свою целевую аудиторию», «Прощайте», — написали люди.

Представители компании в ответ заявили, что всегда обходили политику стороной.