Начало битвы за Славянск: Анпилогов рассказал о значении освобождения Рай-Александровки
Николаевка и Рай-Александровка — это два ключевых опорных пункта ВСУ. После освобождения этих двух населенных пунктов можно будет обсуждать начало битвы за Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Начало битвы за Славянск: Анпилогов рассказал о значении освобождения Рай-Александровки

© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Николаевка и Рай-Александровка — это два ключевых опорных пункта ВСУ. После освобождения этих двух населенных пунктов можно будет обсуждать начало битвы за Славянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Развивая тему наступления ВС РФ на Славянск, эксперт объяснил значение ключевых населенных пунктов. По его мнению, битва за город начнется после того, как ВС РФ на серьезном протяжении выйдут к каналу "Северский Донец-Донбасс" и освободят Рай-Александровку.
"Рай-Александровка – это господствующая высота. После нее рельеф к Славянску идет уже на понижение", — заявил Анпилогов.
По его словам, Николаевка и Рай-Александровка — это два ключевых опорных пункта. "Николаевка просто ближе к Северскому Донцу. Там более низкий рельеф, но он пересечённый в силу того, что западный берег Северского Донца более высокий. Тем не менее, со взятием этих двух населенных пунктов можно будет обсуждать начало битвы за Славянск", — пояснил эксперт.
Каждый из этих опорников создает как проблемы, так и возможности для скрытного просачивания, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.
