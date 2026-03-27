Какой будет "наземная операция" США в Иране и почему она — результат американского провала

2026-03-27T14:38

Наземная операция США в Иране неизбежна и начнётся уже в ближайшее время. Новости с таким содержанием всё чаще стали появляться в СМИ. Журналисты The Wall Street Journal сообщают об этом, ссылаясь на республиканцев из Конгресса и председателей комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената, а информационное агентство Mehr пишет, что свыше миллиона граждан Ирана уже мобилизованы на случай наземной операции. При этом, готовность применить Военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе уже готовы ОАЭ, сообщает FT. Уточняется, что Эмираты совместно с Бахрейном работают над проектом резолюции Совбеза ООН о предоставлении мандата для проведения таких операций. Эти заявления контрастируют с якобы успешными переговорами, о которых говорил Дональд Трамп. Вероятность проведения наземной операции в Иране оценил ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.

