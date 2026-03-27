Удмуртским диверсантам вынесли приговор

В Удмуртской Республике двое местных жителей признаны виновными в диверсии и приговорены к лишению свободы. Об этом 27 марта сообщил Следственный комитет России

2026-03-27T16:13

Доказательства СК РФ признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух местных жителей 18 лет, признанных судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).В 2025 году один из фигурантов через мессенджер вступил в преступный сговор с неизвестными ему лицами и за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей дал согласие на совершение диверсии на территории Удмуртской Республики. Он привлек к совершению преступления своего знакомого."В целях реализации преступного умысла 15 февраля 2025 года в вечернее время фигуранты, являясь несовершеннолетними, действуя во исполнение ранее данных им указаний, прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в Воткинске, где с помощью заранее приобретенного бензина подожгли аппаратный шкаф. При этом один из фигурантов фиксировал поджог на камеру мобильного телефона", - рассказали в СК РФ.После поджога юноши сообщили заказчикам о выполненном поручении. Противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ РФ по Удмуртской Республике.Суд приговорил диверсантов к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев и 6 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. "Следственный комитет России предупреждает, что преступления террористической и диверсионной направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких, и за их совершение предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - заявили в СК РФ. - Призываем не поддаваться на провокации и помнить о неотвратимости наказания за совершение противоправных действий".Больше новостей дня представлено в обзоре США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

