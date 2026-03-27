"Передний край перейдет в распоряжение дронов": Анпилогов о грядущей революции на поле боя - 27.03.2026 Украина.ру
"Передний край перейдет в распоряжение дронов": Анпилогов о грядущей революции на поле боя
Создать неуязвимый БТР для пехоты уже невозможно — тяжелая броня убивает скорость. Передний край постепенно переходит в распоряжение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
сша
иран
россия
алексей анпилогов
геннадий алехин
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
бтр-82
сво
Отвечая на вопрос о возможности создания максимально защищенной бронетехники для доставки пехоты, эксперт объяснил дилемму."Нет. Ничего в жизни не бывает бесплатным. Все попытки максимально защитить БТР приводят к тому, что вы перегружаете трансмиссию. Она же не рассчитана на такое количество брони. Ты можешь забронировать любой транспорт, но его скорость упадет до нуля", — заявил Анпилогов.По его словам, безусловно, тяжелые БТР нужны на фронте, но передний край перейдет в распоряжение дронов. "Более компактных, более юрких и менее дорогих. Большую платформу можно завалить. Стоит она не 1000 долларов. А малая платформа всегда может проскочить", — пояснил эксперт.Анпилогов добавил, что человек постепенно вытесняется с поля боя — его место занимает техника. "Люди – это самый дорогой инструмент боевых действий. Короче говоря, война будет меняться в сторону обезлюдивания", — заключил собеседник издания.
"Передний край перейдет в распоряжение дронов": Анпилогов о грядущей революции на поле боя

15:44 27.03.2026
 
Создать неуязвимый БТР для пехоты уже невозможно — тяжелая броня убивает скорость. Передний край постепенно переходит в распоряжение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о возможности создания максимально защищенной бронетехники для доставки пехоты, эксперт объяснил дилемму.
"Нет. Ничего в жизни не бывает бесплатным. Все попытки максимально защитить БТР приводят к тому, что вы перегружаете трансмиссию. Она же не рассчитана на такое количество брони. Ты можешь забронировать любой транспорт, но его скорость упадет до нуля", — заявил Анпилогов.
По его словам, безусловно, тяжелые БТР нужны на фронте, но передний край перейдет в распоряжение дронов. "Более компактных, более юрких и менее дорогих. Большую платформу можно завалить. Стоит она не 1000 долларов. А малая платформа всегда может проскочить", — пояснил эксперт.
Анпилогов добавил, что человек постепенно вытесняется с поля боя — его место занимает техника. "Люди – это самый дорогой инструмент боевых действий. Короче говоря, война будет меняться в сторону обезлюдивания", — заключил собеседник издания.
