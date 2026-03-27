"Передний край перейдет в распоряжение дронов": Анпилогов о грядущей революции на поле боя

Создать неуязвимый БТР для пехоты уже невозможно — тяжелая броня убивает скорость. Передний край постепенно переходит в распоряжение дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-03-27T15:44

Отвечая на вопрос о возможности создания максимально защищенной бронетехники для доставки пехоты, эксперт объяснил дилемму."Нет. Ничего в жизни не бывает бесплатным. Все попытки максимально защитить БТР приводят к тому, что вы перегружаете трансмиссию. Она же не рассчитана на такое количество брони. Ты можешь забронировать любой транспорт, но его скорость упадет до нуля", — заявил Анпилогов.По его словам, безусловно, тяжелые БТР нужны на фронте, но передний край перейдет в распоряжение дронов. "Более компактных, более юрких и менее дорогих. Большую платформу можно завалить. Стоит она не 1000 долларов. А малая платформа всегда может проскочить", — пояснил эксперт.Анпилогов добавил, что человек постепенно вытесняется с поля боя — его место занимает техника. "Люди – это самый дорогой инструмент боевых действий. Короче говоря, война будет меняться в сторону обезлюдивания", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ" на сайте Украина.ру.

