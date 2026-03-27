Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти - 27.03.2026 Украина.ру
Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти
Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти - 27.03.2026 Украина.ру
Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти
Своеобразная забастовка депутатов Верховной Рады Украины, которые отказываются голосовать за законы, навязанные МВФ и ухудшающие материальное положение населения страны, выявила в местных политических кругах две большие группы влияния.
2026-03-27T14:38
2026-03-27T14:38
Собственно, требования западных структур подсветили главную линию раскола в киевском режиме – отношение к антикоррупционным органам, а через них – к внешнему (европейскому) управлению.Украинские эксперты с полным основанием называют именно фактор расследований НАБУ против депутатов правящей фракции "Слуга народа" (далее — "СН") главной причиной отказа значительной части из них голосовать за законопроекты, необходимые для продолжения кредитного финансирования Украины МВФ и для её членства в ЕС.Эта причина устанавливается однозначно – серия подозрений НАБУ в адрес пяти депутатов, последним из которых оказался Юрий Кисель — друг бывшего первого помощника Зеленского Сергея Шефира и глава "транспортного" комитета. После этого ряд депутатов выступили с трибуны Рады с жёсткой критикой сложившейся ситуации, охарактеризовали её как кампанию запугивания, которая препятствует нормальной работе.При этом стоит отдельно отметить, что уже больше десяти депутатов правящей фракции находятся в разработке НАБУ.В свою очередь, антикоррупционные органы – НАБУ и САП, утратившие "крышу" в лице США после прихода Трампа к власти, находятся с лета 2025 года под контролем ЕС и Британии, которые защищают антикоррупционные расследования в среде "Слуг" от нападок Зеленского. А эти расследования депутаты и называют препятствием в своей работе. В этой ситуации саботаж депутатами правящей фракции законодательной работы – это попытка шантажом заставить европейских кураторов украинских антикоррупционеров и сами эти органы остановить вал расследований и судебных "репрессий" против фигур, связанных с властью.Противостояние Рады и проевропейской антикоррупционной вертикали (НАБУ и САП) высветило два крупных центра влияния.Первый – глава режима Зеленский, глава его офиса Буданов*, часть фракции "Слуг" вместе с её главой Арахамией. Их интерес состоит в том, что, как говорилтся, "Техас должны грабить техасцы". Они, хотя и ориентируются строго на Запад и не против подчиняться западному влиянию (конкретно сейчас – евро-британскому), но только тогда, когда им это выгодно, и когда они сами решат, а решают они обычно тогда, когда нужны деньги. Поэтому их интерес в том, чтобы подчинить НАБУ и САП своей власти, укрепить контроль над Радой и Кабмином и прекратить расследования против себя.Зеленский в этой ситуации получает повод взвалить ответственность за непринятие невыгодных для властей законопроектов на депутатов. Речь идёт о повышении налогов, ужесточении европейского контроля над силовыми структурами и госкомпаниями, расширении полномочий НАБУ и САП и т.д. Симптоматично, что Зеленский даже не пытается собрать собственную фракцию для обсуждения сложившейся ситуации с депутатским саботажем.Второй центр — антизеленская коалиция: НАБУ, САП, фракция "Голос" в Раде, грантовые НКО и ситуативно примкнувший к ним Порошенко* со своей партией "Европейская солидарность".Интерес "антизеленской коалиции" в том, чтобы с помощью расследований НАБУ повального мздоимства в окружении Зеленского и в монобольшинстве развалить его и сформировать новое правительство из своих представителей, решающим образом ослабив Зеленского. Сильнейшим стимулом в этих усилиях для "соросят" всех мастей служат влажные воспоминания о приятных бонусах при правительстве "соросёнка" Алексея Гончарука в начале срока Зеленского.Нынешний паралич Рады, который по сути является полноценным политическим кризисом киевского режима, "антизеленская коалиция" использует для обоснования необходимости смены кабмина и назначения нового главы.Эти два центра влияния неоднородны. Если и когда будут выборы, расстановка поменяется, так как на первый план выйдут разные интересы составляющих их политических сил.Так, первый центр, который сейчас достаточно монолитен, состоит из двух групп: собственно главы режима Зеленского и его формального (в его офисе) и неформального окружения; и значительной части фракции "Слуги народа" с её главой Арахамией.Интерес Зеленского понятен. Он стремится восстановить вертикаль своей власти, контроль над фракцией и подчинить себе НАБУ и САП.Группа Арахамии ориентируется по формальным основаниям на Зеленского, а по неформальным – на главу офиса Буданова* в силу общности долгосрочных интересов: выход из тени главы режима Зеленского. Часть "Слуг", ориентирующихся на Арахамию, достаточно часто стали критиковать кабмин и добиваются согласования действий правительства с фракцией и с Радой.После ухода Ермака Арахамия с "Слугами" пытается сделать эту фракцию центром принятия решений во власти, а Буданов, судя по всему, вынашивает планы самостоятельной политической карьеры, которая будет невозможна в условиях плотного контроля евро-британцев посредством коррупционного компромата.Поэтому Буданов может опереться (по нынешним раскладам) только на "Слуг" как на оппозиционную "антизеленской коалиции" силу, которая пострадала от подконтрольных Европе НАБУ и САП.Антизеленская коалиция также распадается на две группы: идейных "европейцев" (разношёрстные "соросята" из НКО, близкие им СМИ, фракция "Голос", ориентирующиеся на неё депутаты и "ЛОМы" (лидер общественного мнения - Ред.) и временно примкнувшую к ним "ЕС" с Порошенко*.Политико-деловой интерес Порошенко, в принципе, также сосредоточен на противодействии антикоррупционерам, с которыми он конфликтовал весь свой "президентский" срок, исходя из того же принципа – "Техас должны грабить техасцы". Но в ситуации угрозы уголовного преследования со стороны группы Зеленского он вынужденно состоит в антизеленской коалиции и в меру своих сил и возможностей помогает "соросятам" переформатировать Раду, сменить правительство и ослабить власть Зеленского.Всё это происходит на фоне сообщений об угрозах депутатам, особенно активно проявляющим недовольство законами в интересах МВФ и пока отказавшихся за них голосовать.В условиях затянувшегося депутатского саботажа появляются разные предложения о путях выхода из кризиса. Примечательно в этом смысле предложение Андрея Магеры – бывшего заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (2007-2018), а ныне эксперта Центра политико-правовых реформ, который оживляет давнюю порошенковскую инициативу о создании коалиционного правительства национального единства. Он считает, что такое правительство может обеспечить своевременное принятие необходимых законодательных актов для интеграции Украины в Европейский Союз.Магера предлагает заменить нынешнюю неформальную коалицию, которая существует за счёт "неформального влияния на депутатов", т.е. благодаря конвертным выплатам депутатам под нужные голосования, формальной и юридически обязывающей. В её рамках и с помощью посредничества главы режима можно было бы, как он считает, максимально согласовать всё разнообразие интересов.Немало в Раде сторонников иного выхода из кризиса – через замену главы кабмина. Называются возможные кандидатуры: председателя Рады Стефанчука, министра обороны Федорова и, что примечательно, главы офиса Зеленского – Буданова*.Но вычленение четырёх политических групп, которые более-менее обозначили свои интересы на данный момент, возможно лишь при условии проведения выборов, которые Зеленский до окончания войны пока назначать не планирует. Также, как не планирует он и создания коалиционного правительства.Поэтому ситуация может выйти из тупика либо в случае продолжения расследований НАБУ и предъявления подозрений кому-либо из следующих влиятельных фигур в окружении Зеленского – Ермаку, Шефиру, Умерову, Арахамии (как покрывающего "конвертную" практику), чтобы побудить фракцию "Слуг" открыто порвать с Зеленским, либо если Зеленский каким-то образом сможет если и не поставить антикоррупционеров под свой контроль, то хотя бы добиться некоего "соглашения о ненападении", не восстановив при этом против себя евро-британцев.При прочих равных первый вариант более вероятен. А второй вероятен лишь тогда, когда наступление на НАБУ и САП Зеленский совместит с какой-то невероятной по авантюрности и людоедским последствиям акцией киевских боевиков против России. И вот к этому надо быть готовым.О том, как на практике осуществляется поддержка Зеленского в блогосфере и СМИ - в статье Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, британия, давид арахамия, александра порошенко, набу, рада, сап
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, США, Британия, Давид Арахамия, Александра Порошенко, НАБУ, Рада, САП

Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти

Своеобразная забастовка депутатов Верховной Рады Украины, которые отказываются голосовать за законы, навязанные МВФ и ухудшающие материальное положение населения страны, выявила в местных политических кругах две большие группы влияния.
Собственно, требования западных структур подсветили главную линию раскола в киевском режиме – отношение к антикоррупционным органам, а через них – к внешнему (европейскому) управлению.
Украинские эксперты с полным основанием называют именно фактор расследований НАБУ против депутатов правящей фракции "Слуга народа" (далее — "СН") главной причиной отказа значительной части из них голосовать за законопроекты, необходимые для продолжения кредитного финансирования Украины МВФ и для её членства в ЕС.
Эта причина устанавливается однозначно – серия подозрений НАБУ в адрес пяти депутатов, последним из которых оказался Юрий Кисель — друг бывшего первого помощника Зеленского Сергея Шефира и глава "транспортного" комитета. После этого ряд депутатов выступили с трибуны Рады с жёсткой критикой сложившейся ситуации, охарактеризовали её как кампанию запугивания, которая препятствует нормальной работе.
При этом стоит отдельно отметить, что уже больше десяти депутатов правящей фракции находятся в разработке НАБУ.
В свою очередь, антикоррупционные органы – НАБУ и САП, утратившие "крышу" в лице США после прихода Трампа к власти, находятся с лета 2025 года под контролем ЕС и Британии, которые защищают антикоррупционные расследования в среде "Слуг" от нападок Зеленского. А эти расследования депутаты и называют препятствием в своей работе.
В этой ситуации саботаж депутатами правящей фракции законодательной работы – это попытка шантажом заставить европейских кураторов украинских антикоррупционеров и сами эти органы остановить вал расследований и судебных "репрессий" против фигур, связанных с властью.
Противостояние Рады и проевропейской антикоррупционной вертикали (НАБУ и САП) высветило два крупных центра влияния.
Первый – глава режима Зеленский, глава его офиса Буданов*, часть фракции "Слуг" вместе с её главой Арахамией. Их интерес состоит в том, что, как говорилтся, "Техас должны грабить техасцы". Они, хотя и ориентируются строго на Запад и не против подчиняться западному влиянию (конкретно сейчас – евро-британскому), но только тогда, когда им это выгодно, и когда они сами решат, а решают они обычно тогда, когда нужны деньги. Поэтому их интерес в том, чтобы подчинить НАБУ и САП своей власти, укрепить контроль над Радой и Кабмином и прекратить расследования против себя.
Зеленский в этой ситуации получает повод взвалить ответственность за непринятие невыгодных для властей законопроектов на депутатов. Речь идёт о повышении налогов, ужесточении европейского контроля над силовыми структурами и госкомпаниями, расширении полномочий НАБУ и САП и т.д. Симптоматично, что Зеленский даже не пытается собрать собственную фракцию для обсуждения сложившейся ситуации с депутатским саботажем.
Второй центр — антизеленская коалиция: НАБУ, САП, фракция "Голос" в Раде, грантовые НКО и ситуативно примкнувший к ним Порошенко* со своей партией "Европейская солидарность".
Интерес "антизеленской коалиции" в том, чтобы с помощью расследований НАБУ повального мздоимства в окружении Зеленского и в монобольшинстве развалить его и сформировать новое правительство из своих представителей, решающим образом ослабив Зеленского. Сильнейшим стимулом в этих усилиях для "соросят" всех мастей служат влажные воспоминания о приятных бонусах при правительстве "соросёнка" Алексея Гончарука в начале срока Зеленского.
Нынешний паралич Рады, который по сути является полноценным политическим кризисом киевского режима, "антизеленская коалиция" использует для обоснования необходимости смены кабмина и назначения нового главы.
Эти два центра влияния неоднородны. Если и когда будут выборы, расстановка поменяется, так как на первый план выйдут разные интересы составляющих их политических сил.
Так, первый центр, который сейчас достаточно монолитен, состоит из двух групп: собственно главы режима Зеленского и его формального (в его офисе) и неформального окружения; и значительной части фракции "Слуги народа" с её главой Арахамией.
Интерес Зеленского понятен. Он стремится восстановить вертикаль своей власти, контроль над фракцией и подчинить себе НАБУ и САП.
Группа Арахамии ориентируется по формальным основаниям на Зеленского, а по неформальным – на главу офиса Буданова* в силу общности долгосрочных интересов: выход из тени главы режима Зеленского. Часть "Слуг", ориентирующихся на Арахамию, достаточно часто стали критиковать кабмин и добиваются согласования действий правительства с фракцией и с Радой.
После ухода Ермака Арахамия с "Слугами" пытается сделать эту фракцию центром принятия решений во власти, а Буданов, судя по всему, вынашивает планы самостоятельной политической карьеры, которая будет невозможна в условиях плотного контроля евро-британцев посредством коррупционного компромата.
Поэтому Буданов может опереться (по нынешним раскладам) только на "Слуг" как на оппозиционную "антизеленской коалиции" силу, которая пострадала от подконтрольных Европе НАБУ и САП.
Антизеленская коалиция также распадается на две группы: идейных "европейцев" (разношёрстные "соросята" из НКО, близкие им СМИ, фракция "Голос", ориентирующиеся на неё депутаты и "ЛОМы" (лидер общественного мнения - Ред.) и временно примкнувшую к ним "ЕС" с Порошенко*.
Политико-деловой интерес Порошенко, в принципе, также сосредоточен на противодействии антикоррупционерам, с которыми он конфликтовал весь свой "президентский" срок, исходя из того же принципа – "Техас должны грабить техасцы". Но в ситуации угрозы уголовного преследования со стороны группы Зеленского он вынужденно состоит в антизеленской коалиции и в меру своих сил и возможностей помогает "соросятам" переформатировать Раду, сменить правительство и ослабить власть Зеленского.
Всё это происходит на фоне сообщений об угрозах депутатам, особенно активно проявляющим недовольство законами в интересах МВФ и пока отказавшихся за них голосовать.
В условиях затянувшегося депутатского саботажа появляются разные предложения о путях выхода из кризиса. Примечательно в этом смысле предложение Андрея Магеры – бывшего заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (2007-2018), а ныне эксперта Центра политико-правовых реформ, который оживляет давнюю порошенковскую инициативу о создании коалиционного правительства национального единства. Он считает, что такое правительство может обеспечить своевременное принятие необходимых законодательных актов для интеграции Украины в Европейский Союз.
Магера предлагает заменить нынешнюю неформальную коалицию, которая существует за счёт "неформального влияния на депутатов", т.е. благодаря конвертным выплатам депутатам под нужные голосования, формальной и юридически обязывающей. В её рамках и с помощью посредничества главы режима можно было бы, как он считает, максимально согласовать всё разнообразие интересов.
Немало в Раде сторонников иного выхода из кризиса – через замену главы кабмина. Называются возможные кандидатуры: председателя Рады Стефанчука, министра обороны Федорова и, что примечательно, главы офиса Зеленского – Буданова*.
Но вычленение четырёх политических групп, которые более-менее обозначили свои интересы на данный момент, возможно лишь при условии проведения выборов, которые Зеленский до окончания войны пока назначать не планирует. Также, как не планирует он и создания коалиционного правительства.
Поэтому ситуация может выйти из тупика либо в случае продолжения расследований НАБУ и предъявления подозрений кому-либо из следующих влиятельных фигур в окружении Зеленского – Ермаку, Шефиру, Умерову, Арахамии (как покрывающего "конвертную" практику), чтобы побудить фракцию "Слуг" открыто порвать с Зеленским, либо если Зеленский каким-то образом сможет если и не поставить антикоррупционеров под свой контроль, то хотя бы добиться некоего "соглашения о ненападении", не восстановив при этом против себя евро-британцев.
При прочих равных первый вариант более вероятен. А второй вероятен лишь тогда, когда наступление на НАБУ и САП Зеленский совместит с какой-то невероятной по авантюрности и людоедским последствиям акцией киевских боевиков против России. И вот к этому надо быть готовым.
О том, как на практике осуществляется поддержка Зеленского в блогосфере и СМИ - в статье Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
*внесен в РФ в список экстремистов и террористов
15:01Минирование Львова, Донецк атакуют турбореактивные дроны. Новости к 15.00
14:57Орбан: Украина поддерживала демократов США, вмешиваясь в американские выборы
14:46Лосины в обтяжку, дырка вместо герба, хамство вместо этикета. "Криворожская дипломатия" — в действии
14:38Какой будет "наземная операция" США в Иране и почему она — результат американского провала
14:38Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти
14:19Иран смягчил требования по Персидскому заливу, Украина накануне финансового кризиса. Новости к этому часу
14:04США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 марта
13:15США увязывают экономическое сотрудничество с РФ с темой Украины, это нехорошо - Песков
13:11Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
12:59Наручники, Польша и сразу ТЦК: CNN узнал детали депортации украинцев из США
12:5627 марта 2026 марта, утренний эфир
12:53Херсонское направление: ВС РФ наносят удары по ВСУ
12:44Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана
12:37Украинские шпионы в ЕС, США намерены присвоить "Северные потоки". Новости к этому часу
12:29Премия "Золотое перо России": Константин Кеворкян получил высшую награду Союза журналистов
12:21Армия России расширяет зону контроля, ВСУ ранили мирных жителей. Новости СВО
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
Лента новостейМолния