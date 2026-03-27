Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти

Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти - 27.03.2026 Украина.ру

Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти

Своеобразная забастовка депутатов Верховной Рады Украины, которые отказываются голосовать за законы, навязанные МВФ и ухудшающие материальное положение населения страны, выявила в местных политических кругах две большие группы влияния.

2026-03-27T14:38

2026-03-27T14:38

2026-03-27T14:38

Собственно, требования западных структур подсветили главную линию раскола в киевском режиме – отношение к антикоррупционным органам, а через них – к внешнему (европейскому) управлению.Украинские эксперты с полным основанием называют именно фактор расследований НАБУ против депутатов правящей фракции "Слуга народа" (далее — "СН") главной причиной отказа значительной части из них голосовать за законопроекты, необходимые для продолжения кредитного финансирования Украины МВФ и для её членства в ЕС.Эта причина устанавливается однозначно – серия подозрений НАБУ в адрес пяти депутатов, последним из которых оказался Юрий Кисель — друг бывшего первого помощника Зеленского Сергея Шефира и глава "транспортного" комитета. После этого ряд депутатов выступили с трибуны Рады с жёсткой критикой сложившейся ситуации, охарактеризовали её как кампанию запугивания, которая препятствует нормальной работе.При этом стоит отдельно отметить, что уже больше десяти депутатов правящей фракции находятся в разработке НАБУ.В свою очередь, антикоррупционные органы – НАБУ и САП, утратившие "крышу" в лице США после прихода Трампа к власти, находятся с лета 2025 года под контролем ЕС и Британии, которые защищают антикоррупционные расследования в среде "Слуг" от нападок Зеленского. А эти расследования депутаты и называют препятствием в своей работе. В этой ситуации саботаж депутатами правящей фракции законодательной работы – это попытка шантажом заставить европейских кураторов украинских антикоррупционеров и сами эти органы остановить вал расследований и судебных "репрессий" против фигур, связанных с властью.Противостояние Рады и проевропейской антикоррупционной вертикали (НАБУ и САП) высветило два крупных центра влияния.Первый – глава режима Зеленский, глава его офиса Буданов*, часть фракции "Слуг" вместе с её главой Арахамией. Их интерес состоит в том, что, как говорилтся, "Техас должны грабить техасцы". Они, хотя и ориентируются строго на Запад и не против подчиняться западному влиянию (конкретно сейчас – евро-британскому), но только тогда, когда им это выгодно, и когда они сами решат, а решают они обычно тогда, когда нужны деньги. Поэтому их интерес в том, чтобы подчинить НАБУ и САП своей власти, укрепить контроль над Радой и Кабмином и прекратить расследования против себя.Зеленский в этой ситуации получает повод взвалить ответственность за непринятие невыгодных для властей законопроектов на депутатов. Речь идёт о повышении налогов, ужесточении европейского контроля над силовыми структурами и госкомпаниями, расширении полномочий НАБУ и САП и т.д. Симптоматично, что Зеленский даже не пытается собрать собственную фракцию для обсуждения сложившейся ситуации с депутатским саботажем.Второй центр — антизеленская коалиция: НАБУ, САП, фракция "Голос" в Раде, грантовые НКО и ситуативно примкнувший к ним Порошенко* со своей партией "Европейская солидарность".Интерес "антизеленской коалиции" в том, чтобы с помощью расследований НАБУ повального мздоимства в окружении Зеленского и в монобольшинстве развалить его и сформировать новое правительство из своих представителей, решающим образом ослабив Зеленского. Сильнейшим стимулом в этих усилиях для "соросят" всех мастей служат влажные воспоминания о приятных бонусах при правительстве "соросёнка" Алексея Гончарука в начале срока Зеленского.Нынешний паралич Рады, который по сути является полноценным политическим кризисом киевского режима, "антизеленская коалиция" использует для обоснования необходимости смены кабмина и назначения нового главы.Эти два центра влияния неоднородны. Если и когда будут выборы, расстановка поменяется, так как на первый план выйдут разные интересы составляющих их политических сил.Так, первый центр, который сейчас достаточно монолитен, состоит из двух групп: собственно главы режима Зеленского и его формального (в его офисе) и неформального окружения; и значительной части фракции "Слуги народа" с её главой Арахамией.Интерес Зеленского понятен. Он стремится восстановить вертикаль своей власти, контроль над фракцией и подчинить себе НАБУ и САП.Группа Арахамии ориентируется по формальным основаниям на Зеленского, а по неформальным – на главу офиса Буданова* в силу общности долгосрочных интересов: выход из тени главы режима Зеленского. Часть "Слуг", ориентирующихся на Арахамию, достаточно часто стали критиковать кабмин и добиваются согласования действий правительства с фракцией и с Радой.После ухода Ермака Арахамия с "Слугами" пытается сделать эту фракцию центром принятия решений во власти, а Буданов, судя по всему, вынашивает планы самостоятельной политической карьеры, которая будет невозможна в условиях плотного контроля евро-британцев посредством коррупционного компромата.Поэтому Буданов может опереться (по нынешним раскладам) только на "Слуг" как на оппозиционную "антизеленской коалиции" силу, которая пострадала от подконтрольных Европе НАБУ и САП.Антизеленская коалиция также распадается на две группы: идейных "европейцев" (разношёрстные "соросята" из НКО, близкие им СМИ, фракция "Голос", ориентирующиеся на неё депутаты и "ЛОМы" (лидер общественного мнения - Ред.) и временно примкнувшую к ним "ЕС" с Порошенко*.Политико-деловой интерес Порошенко, в принципе, также сосредоточен на противодействии антикоррупционерам, с которыми он конфликтовал весь свой "президентский" срок, исходя из того же принципа – "Техас должны грабить техасцы". Но в ситуации угрозы уголовного преследования со стороны группы Зеленского он вынужденно состоит в антизеленской коалиции и в меру своих сил и возможностей помогает "соросятам" переформатировать Раду, сменить правительство и ослабить власть Зеленского.Всё это происходит на фоне сообщений об угрозах депутатам, особенно активно проявляющим недовольство законами в интересах МВФ и пока отказавшихся за них голосовать.В условиях затянувшегося депутатского саботажа появляются разные предложения о путях выхода из кризиса. Примечательно в этом смысле предложение Андрея Магеры – бывшего заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (2007-2018), а ныне эксперта Центра политико-правовых реформ, который оживляет давнюю порошенковскую инициативу о создании коалиционного правительства национального единства. Он считает, что такое правительство может обеспечить своевременное принятие необходимых законодательных актов для интеграции Украины в Европейский Союз.Магера предлагает заменить нынешнюю неформальную коалицию, которая существует за счёт "неформального влияния на депутатов", т.е. благодаря конвертным выплатам депутатам под нужные голосования, формальной и юридически обязывающей. В её рамках и с помощью посредничества главы режима можно было бы, как он считает, максимально согласовать всё разнообразие интересов.Немало в Раде сторонников иного выхода из кризиса – через замену главы кабмина. Называются возможные кандидатуры: председателя Рады Стефанчука, министра обороны Федорова и, что примечательно, главы офиса Зеленского – Буданова*.Но вычленение четырёх политических групп, которые более-менее обозначили свои интересы на данный момент, возможно лишь при условии проведения выборов, которые Зеленский до окончания войны пока назначать не планирует. Также, как не планирует он и создания коалиционного правительства.Поэтому ситуация может выйти из тупика либо в случае продолжения расследований НАБУ и предъявления подозрений кому-либо из следующих влиятельных фигур в окружении Зеленского – Ермаку, Шефиру, Умерову, Арахамии (как покрывающего "конвертную" практику), чтобы побудить фракцию "Слуг" открыто порвать с Зеленским, либо если Зеленский каким-то образом сможет если и не поставить антикоррупционеров под свой контроль, то хотя бы добиться некоего "соглашения о ненападении", не восстановив при этом против себя евро-британцев.При прочих равных первый вариант более вероятен. А второй вероятен лишь тогда, когда наступление на НАБУ и САП Зеленский совместит с какой-то невероятной по авантюрности и людоедским последствиям акцией киевских боевиков против России. И вот к этому надо быть готовым.О том, как на практике осуществляется поддержка Зеленского в блогосфере и СМИ - в статье Кто и за чей счет пиарил Зеленского. украина

сша

британия

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, британия, давид арахамия, александра порошенко, набу, рада, сап