Эксперт обратил внимание, что мир не только обвиняет Россию в союзе с Китаем, но многие даже полагают, что именно Российская Федерация обеспечивает «силовую крышу» для Пекина.
«Например, известный аналитик Яков Иосифович Казаков (после эмиграции в Израиль принял фамилию Кедми) вообще открытым текстом сказал, что в случае силового давления на Китай Россия ему поможет и что американцы это знают», — указал Вассерман.
Специалист пока не берется сказать, во что это выльется в дальнейшем, чем кончатся американо-китайские переговоры, и чем кончатся попытки президента США Дональда Трампа восстановить собственное промышленное производство.
Собеседник издания добавил, что Россия не сможет остаться в стороне от этого конфликта, поскольку из-за ее военной мощи мир вынужден принимать ее в расчет при любых международных спорах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.