Будущее России и ее геополитическая позиция в посткарантинном мире будут зависеть от того, чем завершится конфликт между США и Китаем. Об этом рассказал политический обозреватель Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

«Например, известный аналитик Яков Иосифович Казаков (после эмиграции в Израиль принял фамилию Кедми) вообще открытым текстом сказал, что в случае силового давления на Китай Россия ему поможет и что американцы это знают», — указал Вассерман.

Специалист пока не берется сказать, во что это выльется в дальнейшем, чем кончатся американо-китайские переговоры, и чем кончатся попытки президента США Дональда Трампа восстановить собственное промышленное производство.

Собеседник издания добавил, что Россия не сможет остаться в стороне от этого конфликта, поскольку из-за ее военной мощи мир вынужден принимать ее в расчет при любых международных спорах.

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