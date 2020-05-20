Дело в том, продолжил эксперт, что сейчас очень многие производственные цепочки проходят через несколько городов или даже через несколько стран, и все это производство испытало очень серьезный удар именно в связи с карантином.
И хотя эти цепочки сейчас потихоньку начинают восстанавливаться, это происходит далеко не везде, поэтому в этом году точно произойдет падение производства где-то в пределах от 0,1 до 0,5% от уровня предыдущего года, что, по его мнению, очень много.
«Напомню, что население мира растет со скоростью от 0,01 до 0,05% в год. То есть даже если производство остается на прежнем уровне, это все равно оборачивается снижением уровня каждой отдельной жизни. А уж такое падение — это страшный удар», — указал Вассерман.
Собеседник издания добавил, что пока не просматривается иного выхода из этой ситуации, кроме как отказаться от таких длинных производственных цепочек и замкнуть производство внутри каждой страны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.