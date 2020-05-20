Мы не преувеличиваем, говоря о том, насколько серьезный удар нанесла пандемия коронавируса и карантинные меры по мировой экономике. Об этом рассказал политический обозреватель Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

И хотя эти цепочки сейчас потихоньку начинают восстанавливаться, это происходит далеко не везде, поэтому в этом году точно произойдет падение производства где-то в пределах от 0,1 до 0,5% от уровня предыдущего года, что, по его мнению, очень много.

«Напомню, что население мира растет со скоростью от 0,01 до 0,05% в год. То есть даже если производство остается на прежнем уровне, это все равно оборачивается снижением уровня каждой отдельной жизни. А уж такое падение — это страшный удар», — указал Вассерман.

Собеседник издания добавил, что пока не просматривается иного выхода из этой ситуации, кроме как отказаться от таких длинных производственных цепочек и замкнуть производство внутри каждой страны.

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