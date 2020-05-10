Белорусская авиакомпания «Белавиа» организовала чартерный рейс по эвакуации граждан страны из Анголы и Судана, сообщает 10 мая БелТа

Украинка с собачкой добралась из Уханя в Херсон без помощи Зеленского © Instagram, nastyazinchenko

Сообщается, что на борту находятся около 60 человек, большая часть из которых белорусы. Также в Минск этим рейсом прилетят девять россиян и шестеро украинцев.

«Люди в этих странах были в основном по работе — в служебных командировках», — рассказал агентству заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец.