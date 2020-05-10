Рейс проходит в рамках вывоза соотечественников из других стран, которые оказались заблокированными там из-за коронавируса и приостановления регулярного авиасообщения.
Сообщается, что на борту находятся около 60 человек, большая часть из которых белорусы. Также в Минск этим рейсом прилетят девять россиян и шестеро украинцев.
«Люди в этих странах были в основном по работе — в служебных командировках», — рассказал агентству заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Игорь Чергинец.